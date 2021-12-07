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Архив - Донецкая область

СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"

07.12.2021 13:00
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СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"

Следователи СБУ, расследуя действия руководителя донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского, устанавливают потерпевших, подвергшихся там незаконному удержанию и пыткам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Сейчас следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.
Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам:
- (044) 255-50-69,
- (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)", - говорится в сообщении.



Теги: Донецк, преступление, тюрьма, СБУ, свидетель
 
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