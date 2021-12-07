Главная / Новости / Донецкая область / СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"
Последние новости раздела
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь10:00
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"
07.12.2021 13:00
Следователи СБУ, расследуя действия руководителя донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского, устанавливают потерпевших, подвергшихся там незаконному удержанию и пыткам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Сейчас следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.
Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам:
- (044) 255-50-69,
- (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)", - говорится в сообщении.
Теги: Донецк, преступление, тюрьма, СБУ, свидетель
Читайте также:
- Десятилетнего Сашу, которого чуть не продали "на органы", готовы взять на работу в СБУ!
- Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка
- Липовый пенсионер попал за решётку
- Попросите - каннабис принесу
- Руководство шахты украло у бюджета 1,5 миллиона
- Рекордная взятка: 400 тысяч долларов!
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь10:00
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-417:00
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь10:00
- Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году09:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде17:00
- С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны16:00
- Зеленский прибыл на восток Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ15:00
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"
- На Донбассе возобновились обстрелы
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів