СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"

07.12.2021 13:00

Следователи СБУ, расследуя действия руководителя донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского, устанавливают потерпевших, подвергшихся там незаконному удержанию и пыткам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сейчас следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.

Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам:

- (044) 255-50-69,

- (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)", - говорится в сообщении.