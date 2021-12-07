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Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря
07.12.2021 12:00
362 человека прошли через КПП «Еленовка» в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что на территорию ОРДО проследовали 210 человек и 36 транспортных средств, в обратном направлении – 152 человека на 40 единицах транспорта.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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