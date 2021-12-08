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Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ

08.12.2021 17:00
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Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходит 8 декабря, удастся решить три основных вопроса. Это касается прекращения огня, обмена пленными и открытия КПВВ. Об этом глава государства заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, информирует Цензор.НЕТ.
"Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос - это обмен пленными, и третий вопрос – открытие КПВВ", – заявил Зеленский.
"Я знаю, что эти же вопросы обсуждались также при поддержке США на встрече президентов США и России. Мы находим любые пути и верим, что этот путь, длинный или короткий, приведет к реальному результату", - добавил глава государства.



Теги: Донбасс, переговоры, ТКГ, Зеленский
 
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