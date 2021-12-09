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Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ

09.12.2021 08:00
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Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ

Россия стратегически не заинтересована в эффективной работе Нормандского формата, потому что в его составе отсутствуют представители самопровозглашенных "республик". Об этом 8 декабря в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявил представитель отдельных  районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш.
"Стратегической заинтересованности России в эффективной работе Нормандского формата нет абсолютно. Потому что в Нормандском формате нет ОРДЛО. И вот даже на сегодняшнем заседании ТКГ отмечается новый тренд — это то, что Россия пытается все-таки навязать нам субъектность ОРДЛО", — сообщил он.
Гармаш рассказал, что на заседании переговорщики в течение восьми часов обсуждали возможность заключения перемирию, восстановления режима тишины на Донбассе. И украинская сторона не выдвигала для этого каких-то условий.
"А вот из уст представителей России и ОРДЛО постоянно ставятся нам какие-то условия, основное из которых — это субъективизация. То есть чтобы мы назвали ОРДЛО стороной конфликта", — пояснил он.
Представитель ОРДЛО в украинской делегации подчеркнул, что "когда люди хотят мира, они не ставят условия".
"Поэтому каких-то особых изменений в позиции России в отношении урегулирования конфликта на Донбассе я не вижу, к сожалению. И не думаю, что они возможны сегодня со стороны Украины. Потому что нам ставят только ультиматумы", — отметил он.



Теги: Донбасс, переговоры, ТКГ
 
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