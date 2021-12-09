Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост

09.12.2021 15:00

В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное оружие. Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов возле Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба группировки НГУ в ОТУ "Схід"

Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса.

После чего правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донбасса, задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.