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Архив - Донецкая область

Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ

09.12.2021 14:00
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Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ

Украина предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе. Об этом заявил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в комментарии РБК-Украина.
"Сегодня мною направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанным с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - заявил Костин.
По его словам, Украина также предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ.



Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
 
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