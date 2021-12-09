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Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ
09.12.2021 14:00
Украина предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе. Об этом заявил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в комментарии РБК-Украина.
"Сегодня мною направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанным с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - заявил Костин.
По его словам, Украина также предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ.
Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
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