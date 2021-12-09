Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке закончили сборку "главной елки республики"

09.12.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке закончили сборку "главной елки республики"

В оккупированном Донецке завершился монтаж новогодней ёлки на площади им. Ленина. Ее начали украшать гирляндами. Об этом сообщают ресурсы ОРДО.
Торжественно открыть "главную елку республики" планируют в 17:00 24 декабря.




Теги: Донецк, Донбасс, елка, площадь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх