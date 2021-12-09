В Краматорске назвали дату выхода на маршруты 27 новых автобусов

09.12.2021 17:00

КП «Краматорское ТТУ» получило все 27 приобретенных в лизинг автобусов марки «Эталон А08128 «Троянда» производства Черниговского автозавода. Об этом сообщает Восточный Проект.

На аппаратном совещании горсовета городской голова Александр Гончаренко сообщил, что после необходимых процедур автобусы выйдут на коммунальные маршруты с 31 декабря.

Транспортные средства относятся к категории автобусов средней вместимости. Они рассчитаны на 70 мест, из которых 24 посадочные.