За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе

09.12.2021 10:00

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.