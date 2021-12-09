- За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе10:00
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ08:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ17:00
- Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта13:00
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе12:00
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска08:00
- В Мариуполе анонсировали новогодний забег Santa Run 202117:00
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь10:00
За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе
За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
Так, в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
- За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе10:00
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ08:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ17:00
- На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат16:00
- Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта13:00
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе12:00
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска08:00
- В Мариуполе анонсировали новогодний забег Santa Run 202117:00
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе10:00
- Собкора УНИАН в России вызвали на допрос в московскую прокуратуру09:00
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ08:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ17:00
- На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат16:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- В Германии избрали нового канцлера14:00
- Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта13:00
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря11:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ
- На Донбассе возобновились обстрелы
- Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
- Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС