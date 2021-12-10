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Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе

10.12.2021 10:00
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Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также возвращение в режим прекращения огня с 10 декабря. Об этом говорится в сообщении Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.
"9 декабря 2021 года на внеочередном заседании ТКГ Украиной с целью обеспечения устойчивого перемирия, а также реализации пункта 3 Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, предусматривающего обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня, было предложено расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (с их согласия) как независимой стороной. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией", - рассказали в украинской делегации.
"Предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года и приверженность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также было отвергнуто Российской Федерацией", - добавили в ТКГ.
"Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов", - резюмировала украинская делегация.



Теги: Донбасс, перемирие, заседание, ТКГ
 
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