В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко

10.12.2021 17:00

Сегодня в Краматорском Саду Бернацкого, вблизи футбольного поля, установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

"Я глубоко соболезную родным и близким. Сложно представить, через что вы прошли. Так не должно было быть. Мы не должны были собраться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты. Мы должны были встретиться на захватывающем футбольном матче с умелым и талантливым вратарем - Степаном. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить…", — написал Гончаренко.

"Уверен, что этот памятник станет местом, которое посетит много людей, и все они узнают об этом навсегда молодом парне из Краматорска. Потому что пока жива память о человеке - жив и он", — подчеркнул городской голова.