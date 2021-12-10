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В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко
Сегодня в Краматорском Саду Бернацкого, вблизи футбольного поля, установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
"Я глубоко соболезную родным и близким. Сложно представить, через что вы прошли. Так не должно было быть. Мы не должны были собраться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты. Мы должны были встретиться на захватывающем футбольном матче с умелым и талантливым вратарем - Степаном. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить…", — написал Гончаренко.
"Уверен, что этот памятник станет местом, которое посетит много людей, и все они узнают об этом навсегда молодом парне из Краматорска. Потому что пока жива память о человеке - жив и он", — подчеркнул городской голова.
Теги: Донбасс, школьник, Краматорск, памятник, патриот
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