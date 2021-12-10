Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц

10.12.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц

Городской Совет внутренне перемещенных лиц создан в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает "Общественное пространство".
Он станет платформой для реализации гражданских и политических прав переселенцев, в частности конституционного права на участие в управлении государственными делами на территории Марьинской городской громады.
Совет ВПЛ будет привлекать всех неравнодушных к процессам принятия решений, связанных с защитой переселенцев, способствовать их интеграции в местное сообщество.
В его состав вошли местные жители и внутренне перемещенные лица, среди которых представители отделов гражданско-военной администрации, бюджетных учреждений и местных общественных организаций. Желающие присоединиться к деятельности Совета могут предоставлять экспертные консультации, быть волонтерами.
"Консультативно-совещательный орган является действенным инструментом, выступающим посредником между громадой и органами власти; делает голоса жителей заметными, а деятельность власти более эффективной и целевой", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Марьинка, права, организация, ВПЛ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх