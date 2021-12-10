В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц

10.12.2021 14:00

Городской Совет внутренне перемещенных лиц создан в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает "Общественное пространство".

Он станет платформой для реализации гражданских и политических прав переселенцев, в частности конституционного права на участие в управлении государственными делами на территории Марьинской городской громады.

Совет ВПЛ будет привлекать всех неравнодушных к процессам принятия решений, связанных с защитой переселенцев, способствовать их интеграции в местное сообщество.

В его состав вошли местные жители и внутренне перемещенные лица, среди которых представители отделов гражданско-военной администрации, бюджетных учреждений и местных общественных организаций. Желающие присоединиться к деятельности Совета могут предоставлять экспертные консультации, быть волонтерами.

"Консультативно-совещательный орган является действенным инструментом, выступающим посредником между громадой и органами власти; делает голоса жителей заметными, а деятельность власти более эффективной и целевой", - говорится в сообщении.