"Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции

11.12.2021 15:00

10 декабря сотрудниками так называемого "управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР" и "генеральной прокуратуры ДНР" задержан так называемый "глава администрации" неподконтрольной Украины Макеевки Сергей Голощапов. Об этом сообщает пресс-служба "МВД ДНР".

В "ведомстве" уточнили, что "мэра" задержали по подозрению в совершении действий коррупционного характера.

Отмечается, что "генпрокуратура" возбудила уголовное дело по статье о даче взятки в крупном размере должностному лицу.

На данный момент ведется следствие.