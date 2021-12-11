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"Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
Елочные базары в Донецке откроются уже совсем скоро – 15 декабря. Они будут работать в каждом районе города до самого Нового года. Так что трудностей с покупкой живой елки или сосны накануне праздника не составит труда. Об этом сообщили в городской "администрации".
Буденновский район:
1. ул. Октября (в районе аптеки «Арника»);
2. ул. Октября, 20 «а» (напротив магазина «Аппетит»);
3. ул.230-й Стрелковой дивизии, 1 (на противоположной стороне «Вируса»);
4. ул. Октября район дома № 18 (территория, прилегающая к зданию стеклорезки);
5. ул. Полоцкая, 13 «б» (в районе ООО «Первый Республиканский Супермаркет»);
6. ул. 230-й Стрелковой дивизии, 8 «а» (в районе супермаркета «Обжора»);
7. Пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды (напротив АГЗС ГП «РТК»);
8. ул. Краснооктябрьская в районе дома № 87 (гостевая парковка ООО «Первый Республиканский Супермаркет»);
9. ул. Краснооктябрьская в районе дома № 87 (ООО «Первый Республиканский Супермаркет»);
10. ул. 230-й Стрелковой дивизии (в районе дома № 11);
11. ул. Кедрина, в районе торгового павильона ООО «Агрофирма «Тепличный»;
12. ул. Римского-Корсакова (в районе дома № 20);
13. ул. 230-й Стрелковой дивизии (напротив СК «Спортмакс»);
14. ул.230-й Стрелковой дивизии между автомобильной стоянкой «Цветочный» и павильоном «Ярмарок» (конечная 13 маршрута)
Ворошиловский район:
1. пл. Конституции (в районе дома № 1);
2. пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров (рядом с парком «Сокол»);
3. пр. Богдана Хмельницкого, 93 (магазин «Цветы для Вас»);
4. ул. Челюскинцев от пр. Богдана Хмельницкого (напротив цветочного ряда ДП «Республиканский рынок № 1/1);
5. ул. Челюскинцев (напротив центрального входа в ДП «Республиканский рынок № 1/1»);
6. ул. Челюскинцев, от остановки трамвая «Крытый рынок» до бульвара Шевченко;
7. пр. 25-летия РККА (площадка дома № 11);
8. пр. 25-летия РККА (площадка дома № 12);
9. ул. 50-летия СССР, 151 «в» (возле магазина «Эльдорадо»);
10. ул. 50-летия СССР (возле дома № 101);
11. ул. 50-летия СССР (возле дома № 143);
12. пр. Панфилова, 20 (за остановкой «Больница им. Вишневского»)
Калининский район:
1. пр. Павших Коммунаров (в районе дома № 77);
2. бул. Шевченко, 54 (площадка перед зданием бывшего ДК);
3. Пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского (возле ДП «Республиканский рынок № 2/1»);
4. Пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейского;
5. пр. Ильича, возле дома № 85 (со стороны ул. Карпинского);
6. ул. Черниговская (внутриквартальная площадка);
7. ул. Капитана Ратникова (микрорайон «Парковый»);
8. ул. Кадиевская, микрорайон «Строитель»
Киевский район:
1. ул. Артема, 130, около ТРЦ «Донецк Сити»;
2. ул. Артема, 160 (парковка возле ТК «Маяк»);
3. ул. Артема (возле дома № 169 «а»);
4. ул. Артема (возле дома № 194 «а»);
5. ул. Артема (пересечение с улицами Горной и Куйбышева);
6. пр. Таманский (возле здания № 11);
7. ул. Университетская (возле дома № 78);
8. ул. Куйбышева (возле дома № 240 «а»);
9. пр. Киевский (возле жилого дома № 5);
10. пр. Партизанский (около рынка «Путиловский»);
11. ул. Звягильского (возле дома № 56);
12. ул. Молодых шахтеров (восточнее дома № 33 «б»)
Кировский район:
1. ул. Петровского (возле дома № 93);
2. ул. Ляшенко (возле дома № 9);
3. ул. Кирова (возле дома № 151);
4. ул. Кирова (возле дома № 435);
5. ул. Ляшенко, 2 (между магазинами);
6. ул. Н. Островского, 20 «а» (справа от магазина ТС «МОLОКО»);
7. ул. Туполева, 9 «а» (между магазинами «Зоотовары»» и «Косметика»);
8. ул. Кирова (возле дома № 445);
9. ул. Бирюзова, 38 «а» (возле кафе «555»);
10. ул. Державная, 37 (автостоянка);
11. ул. Коммунаров, 48 (возле магазина «Сладкоежка»);
12. ул. Петровского,113 «е» (возле продовольственного магазина);
13. ул. Н. Островского, 32 «б» (площадка возле ООО «Текстильщик»)
Куйбышевский район:
1. ул. 60 лет СССР напротив рынка «Азотный» (возле дома № 5);
2. ул. Куйбышева, 223/225 (район стоматологии);
3. ул. Куйбышева, 202 «а»;
4. пр. Панфилова (в районе дома № 122 «а»;
5. пр. А. Матросова (в районе дома № 1);
6. ул. Куйбышева (возле дома № 87);
7. пр. Панфилова (в районе дома № 67);
8. ул. Куйбышева, 213 (в районе остановки общественного транспорта);
9. пересечение улиц Словацкая и Куйбышева (в районе дома № 215, по ул. Куйбышева);
10. ул. Воинская (в районе дома № 36)
Ленинский район:
1. Пересечение ул. Куприна с пр. Ленинский (возле ограждения ООО «Гефест-Маркет» и через дорогу напротив);
2. ул. Куприна (возле ДК ХХI съезда);
3. ул. Аксакова, 21 (площадка возле «ТД «Радуга»);
4. пр. Ленинский, 148 (площадка перед гипермаркетом «МАННА»);
5. пр. Ленинский, 11б (гостевая автостоянка ТК «Обжора»);
6. ул. Стадионная, 3д (площадка возле супермаркета «МОLОКО»);
7. ул. И. Ткаченко (площадка возле бывшего кинотеатра «Родина»);
8. ул. Пухова (площадка перед комплексом цветочных павильонов «Бианка»);
9. ул. Пилотная, 28 (возле хода ДП «Республиканский рынок 7/1» напротив остановки трамвая № 3);
10. ул. Речная, 18 (асфальтированная площадка напротив бокового входа в ДП «Республиканский рынок 7/2»);
11. ул. Кирова, южнее дома 24 (прилегающая территория к торговому павильону «Лидер»);
12. ул. Куприна (возле дома № 132)
Петровский район:
1. Пересечение улиц Петровского и Ревякина (вблизи ДП «Республиканский рынок № 8/4»);
2. ул. Петровского, 258 «а» (вблизи ДП «Республиканский рынок № 9/1»);
3. пл. Победы, 20 (вблизи магазина ООО Дружба»);
4.пл. Победы, 35 а (на территории автостоянки вблизи ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)
5. ул. Шуйская (вблизи торговых павильонов)
Пролетарский район:
1. ул. Большая Магистральная, 29 «а» (возле ДК «Юбилейный»);
2. ул. Раздольная, 18 «б»;
3. ул. Волго-Донская, 7 «б»;
4. Пересечение улиц Большая Магистральная и Буденновских Партизан;
5. ул. Раздольная, 34 «б»;
6. ул. Раздольная (восточнее дома № 2 «б»);
7. ул. Раздольная, (восточнее дома № 16);
8. ул. Щетинина, между домами № 5 и № 6 (территория бывшей АС Щетинина»);
9. ул. Буд нновских Партизан (напротив санатория-профилактория «Шахтерские Зори»);
10. ул. Каширская (возле торгового павильона ФЛП Ганбарова М.Т.);
11. ул. Землянская, 10 «б» (возле ОТЦ «МОLОКО»);
12. ул. Матекина, западнее дома № 5
В "администрации" также напомнили, что в преддверии празднования Нового года активизируются браконьеры, которые занимаются незаконной вырубкой хвойных насаждений с целью наживы. За данные действия в "республике" полагается административное и даже уголовное наказание.
Теги: Донецк, Донбасс, елка, базар
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