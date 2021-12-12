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Архив - Донецкая область

На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа

12.12.2021 11:00
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На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа

Сразу три больницы в Донецкой области получили новое современное оборудование. Информацию об этом опубликовала на своем официальном сайте пресс-служба ДонОГА.
По данным администрации региона, новые компьютерные томографы получили больницы в городах Селидово, Краматорск и Мариуполь. Как отметил в своей публикации председатель ДонОГА Павле Кириленко, новая техника позволит оперативно и качественно решать вопросы диагностики и тактики лечения тяжелых заболеваний.
Добавим, что новое оборудование расположено по адресам:

  • г. Селидово, ул. Московская, 43;
  • г. Мариуполь, ул. Пашковского, 4;
  • г. Краматорск, ул. Героев Украины, 17.

Всего в Украине в рамках государственной программы «Большая стройка» был приобретен 131 новый компьютерный томограф.



Теги: Донбасс, томография, Большая стройка
 
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