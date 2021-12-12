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Архив - Донецкая область

Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине

12.12.2021 10:00
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Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине

Представители Министерства по делам ветеранов во главе с Юлией Лапутиной посетили одну из баз ДУК ПС в Донецкой области и обсудили перспективные пути дальнейшего сотрудничества. Об этом командир ДУК ПС Андрей Стемпицкий сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"Представители Министерства по делам ветеранов во главе с Юлией Лапутиной посетили одну из баз ДУК ПС в Донецкой области. Обсудили ряд вопросов по взаимодействию, наметили перспективные пути для дальнейшего сотрудничества. Благодарны за заботу и внимание министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной", - написал Стемпицкий.



Теги: Донбасс, делегация, Кабмин, Правый сектор
 
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