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В ОРДО опубликовали график открытия городских елок
12.12.2021 15:00
В СМИ на неподконтрольных Украине территориях Донбасса опубликовали список дат начала новогодних праздничных мероприятия в городах ОРДО.
В Донецке и большинстве населенных пунктов самопровозглашенной "республики" "главные елки" будут открыты 24 декабря. В других же - торжественные мероприятия назначены на 25, 27 и 29 декабря.
Теги: Донбасс, елка, открытие, ОРДО
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