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Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный

13.12.2021 08:00
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Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный

На Донбассе за сутки вражеские войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 13 декабря.
Пострадавший находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Отмечается, что вблизи населенного пункта Талаковка противник вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского российские был произведен обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Екатериновки, что на Луганщине, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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