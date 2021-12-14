На Донбассе за сутки два вражеских обстрела

14.12.2021 10:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 декабря, вражеские войска дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Враг обстрелял Попасную и Катериновку. В районе Попасной вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Катериновки обстреливали позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил – нет.