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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки два вражеских обстрела

14.12.2021 10:00
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На Донбассе за сутки два вражеских обстрела

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 декабря, вражеские войска дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Враг обстрелял Попасную и Катериновку. В районе Попасной вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Катериновки обстреливали позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил – нет.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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