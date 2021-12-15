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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин

15.12.2021 08:00
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Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Отмечается, что возле Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в направлении Новотошковского был совершен обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в сторону Старогнатовки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новомихайловки были применены ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а неподалеку Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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