В Краматорске обновили парк мусоровозов

15.12.2021 15:00

В Краматорске для выполнения городской программы благоустройства для АТП 052810 было приобретено восемь новых транспортных средств для вывоза мусора: два – с задней загрузкой контейнеров ТБО, пять – с боковой и один автомобиль для мытья мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Мусоровозы были собраны на базе шасси автомобиля «МАЗ 5340С2» и оборудованы бункерами турецкого производства.

Сегодня предприятие получило четыре мусоровоза, еще три автомобиля и один для мытья контейнеров прибудут в течение десяти дней. Новая техника значительно облегчит работу и сможет производить вывоз большего объема ТБО.

«Сейчас в Краматорске мы обновляем мусорные контейнеры и обустраиваем площадки под них, чтобы машины и с задней загрузкой, и с боковой, чтобы без проблем могли его забирать. Это еще один шаг к благоустройству нашего города», - отметил мэр Александр Гончаренко.

В планах городских властей постепенно обновить транспортные средства и на других коммунальных предприятиях.





