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В Краматорске обновили парк мусоровозов
В Краматорске для выполнения городской программы благоустройства для АТП 052810 было приобретено восемь новых транспортных средств для вывоза мусора: два – с задней загрузкой контейнеров ТБО, пять – с боковой и один автомобиль для мытья мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Мусоровозы были собраны на базе шасси автомобиля «МАЗ 5340С2» и оборудованы бункерами турецкого производства.
Сегодня предприятие получило четыре мусоровоза, еще три автомобиля и один для мытья контейнеров прибудут в течение десяти дней. Новая техника значительно облегчит работу и сможет производить вывоз большего объема ТБО.
«Сейчас в Краматорске мы обновляем мусорные контейнеры и обустраиваем площадки под них, чтобы машины и с задней загрузкой, и с боковой, чтобы без проблем могли его забирать. Это еще один шаг к благоустройству нашего города», - отметил мэр Александр Гончаренко.
В планах городских властей постепенно обновить транспортные средства и на других коммунальных предприятиях.
Теги: Донбасс, Краматорск, мусор, автомобиль
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