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В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью
Проблемы со связью в отдельных районах Донецкой области вызваны большим ростом числа абонентов. Об этом рассказал "директор" мобильного оператора связи "Феникс" Николай Хардиков на брифинге в оккупированном Донецке, сообщают местные СМИ.
Хардиков извинился за качество связи.
"Хотелось бы извиниться за те неприятные сюрпризы, которые возникли осенью этого года", — сказал он.
По его словам, количество подключений к сети непрерывно росло.
"В сентябре сложилась ситуация, когда прирост абонентов и активных пользователей превысили возможности ядра сети, из-за чего она начала деградировать и перегружаться. Для решения этого вопроса мы внедряем новое оборудование. В частности, построено новое ядро. Часть трафика переключена на внедренное оборудование в тестовом режиме", - отметил Хардиков.
Он заверил, что над ним технический персонал трудился последние четыре месяца. На данный момент в тестовом режиме возможностями этого ядра пользуются абоненты в Макеевке, Ясиноватой и окрестных поселков. Впоследствие это позволит улучшить качество связи по всей территории ОРДО, где уже есть базовые станции оператора.
"В районах, на которых проводится тестирование, фиксируется рост числа пользователей в полтора раза, рост потребления трафика почти в два раза, также существенно уменьшается число обращений от абонентов о проблемах", - добавил руководитель предприятия.
Теги: Донбасс, причины, проблема, мобильная связь, ОРДО
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