На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут

16.12.2021 15:00

В рамках программы «Большое строительство» на Луганщине закончены работы по маршруту Лисичанск - Бахмут (км 141 + 100 - км 155 + 100 дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут). Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Участок протяженностью 14 км пролегает от Лисичанска до границы с Донецкой областью. Подрядчик - ООО «Автомагистраль-Юг».

В рамках проекта сделано устройство усиленного основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, двух слоев асфальтобетонного покрытия, обустройство автобусных остановок, установка барьерного ограждения, направляющих столбиков, расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья, укрепление обочины, устройство съездов и примыканий, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Кроме того, на участке обустроили площадку для установки Укртрансбезопасностью передвижного габаритно-весового комплекса.

Аналогичные ремонтные работы также проведены в Донецкой области.