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На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут
В рамках программы «Большое строительство» на Луганщине закончены работы по маршруту Лисичанск - Бахмут (км 141 + 100 - км 155 + 100 дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут). Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
Участок протяженностью 14 км пролегает от Лисичанска до границы с Донецкой областью. Подрядчик - ООО «Автомагистраль-Юг».
В рамках проекта сделано устройство усиленного основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, двух слоев асфальтобетонного покрытия, обустройство автобусных остановок, установка барьерного ограждения, направляющих столбиков, расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья, укрепление обочины, устройство съездов и примыканий, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.
Кроме того, на участке обустроили площадку для установки Укртрансбезопасностью передвижного габаритно-весового комплекса.
Аналогичные ремонтные работы также проведены в Донецкой области.
Теги: Донбасс, Лисичанск, ремонт, дорога, Бахмут
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