На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна

16.12.2021 09:00

В среду, 15 декабря, в Селидово Донецкой области погиб начальник отдела образования, депутат городского совета Леонид Осипов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Донецкой области.

Сообщение о несчастном случае поступило в полицию в 11:40 от местного жителя. По данным правоохранителей, 35-летний Осипов выпрыгнул из окна пятиэтажного дома - это случилось на глазах 7-летнего сына депутата. В настоящее время с ребенком работают психологи.

Кроме того, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с отметкой "Самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.