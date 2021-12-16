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Архив - Донецкая область

Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график

16.12.2021 13:00
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Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график

В пригородном сообщении Константиновка — Харьков — Константиновка увеличено количество рейсов. Об этом сообщили в региональном филиале "Донецкой железной дороги".
Начиная с 12 декабря пригородный поезд № 7088/7087 курсирует ежедневно. Отправляется поезд со станции Константиновка в 06.05, прибывает в Харьков в 10.39. В обратном направлении из Харькова поезд отправляется в 16.05, прибывает на конечную остановку в 20.45. Общее время в пути составляет 4 часа 30 минут.



Теги: Харьков, Константиновка, Укрзализниця, график
 
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