Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график

16.12.2021 13:00

В пригородном сообщении Константиновка — Харьков — Константиновка увеличено количество рейсов. Об этом сообщили в региональном филиале "Донецкой железной дороги".

Начиная с 12 декабря пригородный поезд № 7088/7087 курсирует ежедневно. Отправляется поезд со станции Константиновка в 06.05, прибывает в Харьков в 10.39. В обратном направлении из Харькова поезд отправляется в 16.05, прибывает на конечную остановку в 20.45. Общее время в пути составляет 4 часа 30 минут.