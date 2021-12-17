Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

17.12.2021 09:00

Абитуриенты из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса будут получать около 6 тысяч гривен стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, с 1 января 2022 года стипендия будет составлять три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года на одного человека (7 443 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около 6 тысяч гривен. С ледует отметить, что в этом году слушатели подготовительных курсов с ВОТ получали стипендию в размере 4588 грн.

В 2022 году для поступления на реинтеграционные курсы необходимо:

узнать, проводятся ли реинтеграционные курсы на базе избранного заведения высшего образования (список соответствующих заведений высшего образования будет определен вскоре);

связаться с учреждением высшего образования и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ;

при пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы потенциальный слушатель и сопровождающее его лицо не проходили обсервацию или самоизоляцию;

приехать в определенное заведение высшего образования;

стать слушателем и обучаться на реинтеграционных курсах.

Сообщается, что более подробная информация об особенностях проведения реинтеграционных курсов в 2022 году будет опубликована дополнительно на официальном сайте Минреинтеграции и сайте «Вступление просто».