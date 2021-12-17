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Архив - Донецкая область

В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине

17.12.2021 11:00
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В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине

В оккупированном Донецке местный житель совершил вооруженное нападение на магазин. Мужчина открыл стрельбу из автомата и ранил продавщицу. При задержании его застрелили «полицейские», сообщает сайт novosti.dn.ua со ссылкой на «МВД» группировки «ДНР».
Как уточняется, инцидент произошел вечером 16 декабря.
«Вооруженный автоматом мужчина в неадекватном состоянии зашел в магазин, расположенный по адресу: Донецк, ул. Куйбышева, 144, с целью незаконной наживы. Он потребовал деньги, открыл хаотичную стрельбу, ранил одного из продавцов и скрылся. Женщина успела нажать тревожную кнопку», — сообщили в «МВД».
Отмечается, что мужчину разыскали по «горячим следам» и предложили сдаться, но он привел автомат в боевую готовность и направил оружие в сторону «правоохранителей».
«К нему было применено огнестрельное оружие. Мужчина скончался до приезда медиков. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении.
Также была установлена личность нападавшего. Им оказался местный житель, 1971 года рождения, безработный, злоупотребляющий алкоголем. «Владельцем какого-либо оружия не является. Автомат, с которым было совершено нападение, не зарегистрирован, серийный номер поврежден», — добавили в «МВД ДНР».



Теги: Донецк, Донбасс, ограбление, автомат
 
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