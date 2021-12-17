В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи

17.12.2021 13:00

В Краматорске в результате пожара сгорели 2 машины скорой помощи и пострадал водитель. Об этомт сообщает ГСЧС Донетчины.

17 декабря в 08:29 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на территории обособленного структурного подразделения КЛПУ «Областной центр медицинской помощи и медицины катастроф» Станции скорой медицинской помощи г. Краматорск. На место пожара были немедленно направлены пожарные 12 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

По прибытию спасатели установили, что происходит горение двух автомобилей скорой медицинской помощи и плотное задымление в здании гаража, руководителем тушения пожара был объявлен повышенный номер вызова в связи с угрозой распространения пожара на другие автомобили.

В результате пожара пострадал водитель автомобиля скорой медицинской помощи 1964 года рождения.

Пожар локализовали в 08:57 и ликвидировали в 09:06.

В результате пожара уничтожено 2 автомобиля скорой медицинской помощи, еще 4 автомобиля - повреждены.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.

От Главного управления привлекалось 22 человека личного состава и 5 единиц техники.