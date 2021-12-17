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В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи
В Краматорске в результате пожара сгорели 2 машины скорой помощи и пострадал водитель. Об этомт сообщает ГСЧС Донетчины.
17 декабря в 08:29 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на территории обособленного структурного подразделения КЛПУ «Областной центр медицинской помощи и медицины катастроф» Станции скорой медицинской помощи г. Краматорск. На место пожара были немедленно направлены пожарные 12 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.
По прибытию спасатели установили, что происходит горение двух автомобилей скорой медицинской помощи и плотное задымление в здании гаража, руководителем тушения пожара был объявлен повышенный номер вызова в связи с угрозой распространения пожара на другие автомобили.
В результате пожара пострадал водитель автомобиля скорой медицинской помощи 1964 года рождения.
Пожар локализовали в 08:57 и ликвидировали в 09:06.
В результате пожара уничтожено 2 автомобиля скорой медицинской помощи, еще 4 автомобиля - повреждены.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.
От Главного управления привлекалось 22 человека личного состава и 5 единиц техники.
Теги: Донбасс, Краматорск, пожар, скорая помощь
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