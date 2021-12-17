В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен

17.12.2021 08:00

На протяжении 16 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом пресс-служба ООС сообщает в Фейсбуке.

Отмечается, что один из обстрелов был произведен с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 и Травневое противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Еще один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.