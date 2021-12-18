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Архив - Донецкая область

На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса

18.12.2021 13:00
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На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса

Благотворительный фонд «Хелп Украина» при поддержке Коалиции помощи Германии начал конкурс грантов для поддержки микропредприятий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки.
В рамках конкурса предусмотрена поддержка не менее 30 микропредприятий, существующих или стартапов, грантами на оборудование и материалы средней стоимостью 3000 евро для сельскохозяйственной, производственной и сервисной деятельности.
Кроме того, для поддержанных бенефициаров будут организованы бизнес- и профессиональные тренинги для получения знаний и навыков для улучшения эффективности собственного дела. Общая плановая стоимость прямых затрат на оборудование для 30 бенефициаров составляет 90 000 евро.
Главной целью проекта является содействие социальной интеграции уязвимых категорий населения, в том числе внутренне перемещенных лиц, через расширение экономических возможностей.



Теги: Донбасс, бизнес, поддержка, гранты
 
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