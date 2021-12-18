Главная / Новости / Донецкая область / Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей
Последние новости раздела
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен08:00
- На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график13:00
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна09:00
Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей
18.12.2021 09:00
Полиция Донецкой области получила от Европейского Союза 20 автомобилей Nissan, что позволит обеспечить максимальное присутствие правоохранителей в населенных пунктах региона. Об этом сообщает МВД.
"Передача авто состоялась во время встречи руководства Национальной полиции в Донецкой области и представителей Консультативной миссии ЕС по укреплению безопасности громад", - говорится в сообщении.
Сертификат на 20 автомобилей Nissan руководителю Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслану Осипенко передал глава регионального представительства Консультативной миссии ЕС (КМЕС) в Мариуполе Мартин Кулишек.
Теги: Донбасс, полиция, Евросоюз, автомобиль
Читайте также:
- Булыжники, щиты и водомёты: агрессивный украинский сценарий повторился в сердце Европы (ВИДЕО)
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- В "ДНР" идет трудный бой
- Что ожидает полицию Донетчины
- Это - спецназ! 132 бойца, включая 7 девушек, готовы ко всему
- В Черновцах водитель-нарушитель покусал патрульного
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен08:00
- В Белокуракино после капитального ремонта открыли Центр первичной медико-санитарной помощи17:00
- Из Харькова на Луганщину запустят "Слобожанский экспресс"16:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"15:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря12:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"
- Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса