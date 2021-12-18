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Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря
18.12.2021 14:00
Почти 260 человек и 53 транспортных средства прибыли в ОРДО с подконтрольной Киеву территории через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» в пятницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что покинули ОРДО 158 человек и 37 транспортных средств.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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