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Архив - Донецкая область

Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря

18.12.2021 14:00
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Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря

Почти 260 человек и 53 транспортных средства прибыли в ОРДО с подконтрольной Киеву территории через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» в пятницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что покинули ОРДО 158 человек и 37 транспортных средств.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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