Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря

18.12.2021 14:00

Почти 260 человек и 53 транспортных средства прибыли в ОРДО с подконтрольной Киеву территории через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» в пятницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что покинули ОРДО 158 человек и 37 транспортных средств.