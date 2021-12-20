На Донбассе подорвались два бойца ВСУ

20.12.2021 14:00

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны.

Указано, что сегодня утром не было зафиксировано новых обстрелов со стороны противника. Но в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения.

"Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", – говорится в сообщении.