В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)

20.12.2021 08:00

В Мариуполе вечером в воскресенье из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка, установленная на Театральной площади. Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY в воскресенье, 19 декабря.

Елка зажгла свои огни в ночь на 19 декабря - в День Святого Николая. Вероятной причиной инцидента стал сильный ветер. Елка не выдержала, наклонилась и упала на землю под собственным весом. Никто не пострадал.

По данным горсовета, главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Подрядная организация обещает усилить конструкцию.

Также сообщается, что все остальные праздничные локации возле Драматического театра продолжают работать: ярмарка, каток и резиденция Святого Николая.