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Архив - Донецкая область

В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток

20.12.2021 15:00
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В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток

В Мариуполе на новогодние праздники открыли каток. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Каток стал одним из любимых зимних локаций мариупольцев и гостей города. В этом году он разместился в Театральном сквере на месте пешеходного фонтана. Прокатиться на коньках можно будет с 19 декабря по 28 февраля.
Стоимость билета по доступной цене: в будни с 09:00 до 15:00 – 60,00 грн, с 15:00 до 22:00 – 80,00 грн. В выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 – 80,00 грн. При посещении со своими коньками оплачивается только стоимость входного билета.
Каток в виде кольца, огороженный с двух сторон бортиками, является распространенной европейской практикой. Дополнят праздничную атмосферу огни гирлянд и подсветки.
Расписание сеансов: 09:00 - 09:50, 10:30 - 11:20, 12:00 - 12:40, 13:20 - 14:00, 15:00 - 15:40, 16:20 - 17:00 , 17:40 – 18:20, 19:00 – 19:40, 20:20 – 21:00, 21:20 – 22:00.
В связи с карантинными ограничениями, для посетителей в возрасте от 18 лет пропуск на каток будет осуществляться при наличии Сертификата вакцинации от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР.



Теги: Донбасс, Мариуполь, каток
 
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