Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря

21.12.2021 15:00

Линию разграничения между ОРДО и Украиной в понедельник пересекли 338 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что в Донецк с подконтрольной Украине стороны прибыли 184 человека на 29 транспортных средствах. В обратном направлении проследовали 154 человека на 41 единице транспорта.

По данным "МЧС", 82 человека обратились за помощью к спасателям на КПП.