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Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря
21.12.2021 15:00
Линию разграничения между ОРДО и Украиной в понедельник пересекли 338 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в Донецк с подконтрольной Украине стороны прибыли 184 человека на 29 транспортных средствах. В обратном направлении проследовали 154 человека на 41 единице транспорта.
По данным "МЧС", 82 человека обратились за помощью к спасателям на КПП.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ОРДО
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