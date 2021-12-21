- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса16:00
- В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток15:00
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ14:00
- За сутки в ООС два обстрела, без потерь09:00
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)08:00
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный09:00
Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине
Сброс неочищенных сточных вод из Харьковской области, цветение сыно-зеленых водорослей и маловодья, такие основные причины неприятного запаха воды в Донецкой области Совместному назвал начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук. Об этом сообщает Суспільне.
Сейчас, говорит чиновник, содержание аммония, которой мог повлечь неприятный запах, по показателям годовой воды не превышает норму.
«На водозаборе сейчас подтверждается качество речной воды, ее водоканалы могут брать при обработке, которую они выполняют, предоставлять населению, единственное, если существует этот запах, где-то неделю перестраховываться и употреблять ее для бытовых нужд, а не для приготовления пищи», — добавил Сергей Трофанчук.
По словам заместителя начальника лаборатории мониторинга вод Восточного региона Елены Полторацкой, наблюдается значительное улучшение качества, а также по запаху.
"С тех пор, как мы начали делать измерения, наблюдается значительное улучшение качества, а также по запаху. Запах, как вы знаете, был не определен, а сейчас он речной", — добавила Полторацкая.
Теги: Донбасс, запахи, вода, источник
- Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды
- Ахметов лишил питьевой воды 5000 сельских жителей Волновахского района, - журналист
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха
- "Вода Донбасса" уверяет: вода из крана пахнет плохо, но для здоровья безопасна
- Вода "с душком" пришла из Оскола
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса16:00
- В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток15:00
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ14:00
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину11:00
- За сутки в ООС два обстрела, без потерь09:00
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)08:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата12:00
- ГБР обвинило Петра Порошенко в контрабанде угля из ОРДЛО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря10:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
- Журналисты выяснили стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в разных городах Украины17:00
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса16:00
- В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток15:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря
- В Украине стартовал проект єПідтримка
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей
- Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"