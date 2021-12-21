Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине

21.12.2021 14:00

Сброс неочищенных сточных вод из Харьковской области, цветение сыно-зеленых водорослей и маловодья, такие основные причины неприятного запаха воды в Донецкой области Совместному назвал начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук. Об этом сообщает Суспільне.

Сейчас, говорит чиновник, содержание аммония, которой мог повлечь неприятный запах, по показателям годовой воды не превышает норму.

«На водозаборе сейчас подтверждается качество речной воды, ее водоканалы могут брать при обработке, которую они выполняют, предоставлять населению, единственное, если существует этот запах, где-то неделю перестраховываться и употреблять ее для бытовых нужд, а не для приготовления пищи», — добавил Сергей Трофанчук.

По словам заместителя начальника лаборатории мониторинга вод Восточного региона Елены Полторацкой, наблюдается значительное улучшение качества, а также по запаху.

"С тех пор, как мы начали делать измерения, наблюдается значительное улучшение качества, а также по запаху. Запах, как вы знаете, был не определен, а сейчас он речной", — добавила Полторацкая.