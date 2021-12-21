В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами

21.12.2021 13:00

Муниципальный транспорт Мариуполя украсили к зимним праздникам. Салоны сверкают мишурой и серпантином, а в вечернее время снаружи зажигаются сотни разноцветных гирлянд, передает пресс-служба горсовета.

Троллейбусы, автобусы и трамваи распределены по всем маршрутам города, чтобы развезти праздничное настроение в каждый район. Всего более 30 единиц.

«Праздничная иллюминация дарит мариупольцам и гостям города хорошее настроение», - отметил директор МТТУ Виталий Донев.