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Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов
22.12.2021 14:00
Более 9 тонн гуманитарного груза в виде строительных материалов доставлено на неподконтрольный Донбасс при содействии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«Сегодня через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей двумя грузовиками доставлен гуманитарный груз (строительные материалы) общим весом 9,145 тонн», - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста. Стройматериалы предназначены для восстановления инфраструктуры.
Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ, ОРДЛО
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