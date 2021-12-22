Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов

22.12.2021 14:00

Более 9 тонн гуманитарного груза в виде строительных материалов доставлено на неподконтрольный Донбасс при содействии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Сегодня через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей двумя грузовиками доставлен гуманитарный груз (строительные материалы) общим весом 9,145 тонн», - говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста. Стройматериалы предназначены для восстановления инфраструктуры.