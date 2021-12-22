На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый

22.12.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Широкино враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Красногоровки был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа Квадро.

В результате обстрелов один боец получил ранения. Его госпитализировали. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.