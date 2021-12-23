Дети Донетчины и Луганщины получили новогодние подарки от ВСУ

23.12.2021 15:00

В рамках акции "Чудеса Святого Николая", дети, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, получили от украинских военнослужащих сладкие подарки. Об этом сообщил основатель международной гуманитарной инициативы "Помощь Восток", командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

В этом году в акции приняли участие около трех тысяч детей на долю которых, несмотря на юный возраст, выпали тяжелые испытания. Эти дети не имеют влияния на события, которые происходят в их жизни, но они имеют право на детство, — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, во время праздничных мероприятий дети имели возможность посмотреть интерактивную интермедию "Подарки Святого Николая" с участием актеров Черниговского областного театра кукол им. А. Довженко, художественным руководителем которого является известный театральный деятель Максим Добролюбов.

"Мы стараемся сделать так, чтобы в памяти детей остались моменты простых детских радостей и ощущение сказки. Ведь их улыбки - это, пожалуй, лучшее, что может утешать и согревать душу", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме этого, командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины посетил Краматорскую детскую больницу.

"В преддверии новогодних праздников не у всех детей будет возможность получить желанные подарки дома, ведь часть из них находится на стационарном лечении", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он добавил, что по словам медиков, пребывание ребенка в больнице - обычно стрессовая ситуация. Поэтому хорошее настроение и общий позитивный настрой способствуют более быстрому выздоровлению.

"Наша цель - создать для маленьких пациентов этого медицинского учреждения праздничную атмосферу. Надеюсь, что таким образом дети будут помнить, что украинские военные всегда рядом, всегда защитят, поддержат и помогут", — подчеркнул командующий.