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На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)
23.12.2021 12:00
На учебном полигоне в Донецкой области прошли первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Об этом сообщает телеканал "Дом".
Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество — легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.
Сейчас Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить на Донбассе.
"Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи", — сообщил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк.
Теги: Донбасс, учения, Javelin, ООС
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