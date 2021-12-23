На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)

23.12.2021 12:00

На учебном полигоне в Донецкой области прошли первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Об этом сообщает телеканал "Дом".

Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество — легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.

Сейчас Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить на Донбассе.

"Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи", — сообщил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк.