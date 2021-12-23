На Донетчине запускают прямой пригородный поезд Бахмут-Харьков-Бахмут

23.12.2021 16:00

С 29 декабря "Укрзализныця" вводит прямой пригородный рейс "Бахмут-Харьков-Бахмут" №7096/7057. График нового электропоезда уже доступен на официальном сайте Юго-западной железной дороги.

Из Бахмута электричка будет отправляться в 11:25 и останавливаться только на станциях Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Закомельская, Савинцы, Балаклея и Основа.

Прибытие на станцию Харьков-Пассажирский в 15:28, время в пути чуть более 4 часов.

Обратно из Харькова электропоезд отправится в 18:53 и спустя всего 4 часа с небольшим - в 23:00 - прибудет в Бахмут. Остановки на пути следования те же, что и для рейса "Бахмут-Харьков".

В УЗ предупреждают, что 1 января и 7 января рейсов поезда не будет.

Стоимость проезда в пригородном поезде для Донецкого регионального филиала АО "Укразлизныця", при расстоянии от Бахмута до Харькова 244 км должна составить около 70 грн.