- ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе08:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе
В среду, 22 декабря, на последнем в 2021 году заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе было достигнуто соглашение о необходимости возобновления действия режима прекращения огня. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", – отметил по этому поводу исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.
В украинской делегации отметили, что такой результат последней в этом году встречи очень важен, учитывая грядущие зимние праздники.
"Для наших граждан традиционно встречать Рождество и Новый год в покое и вместе с самыми близкими людьми. Безопасный компонент понимается как определяющий", — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, перемирие, договор, ТКГ
- Боевики нарушили перемирие, несмотря на договоренности: карта АТО
- Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый
- В Мариуполе перед подорожанием проверят маршрутки
- ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе08:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников12:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе08:00
- В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"17:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение15:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- С 16 января печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию13:00
- Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников12:00
- Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря10:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ
- В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады
- В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток