У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае

23.12.2021 10:00

Благодаря войне на Донбассе бывший главарь "ДНР" Александр Бородай сумел заработать миллионы долларов, обеспечить себя дорогими авто и элитной недвижимостью в России и за ее пределами. А также получил кресло депутата Госдумы РФ. Об этом говорится в расследовании соратников российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Цензор.НЕТ.

Они обратили внимание на декларацию Бородая за 2020 год. Да, его официальная прибыль составляет 0 рублей. Общие остатки на 8 банковских счетах – 313 тысяч рублей (115,5 тыс. грн. – ред.). При этом в апреле 2021 Бородай купил новый лексус стоимостью около 80 тыс. долларов.

Также в декларации Бородая указана квартира площадью 142 квадратных метра. Это жилье рыночной стоимостью более 1,3 млн долларов Бородай купил в октябре 2015-го, через год после возвращения из Донбасса.

Но это не единственное жилье Бородая, утверждают расследователи. Он также владелец квартиры в Дубаях площадью 104 квадратных метра, которую также приобрел вскоре после возвращения из Донбасса. Эти апартаменты находятся в жилом комплексе GRANDEUR RESIDENCES на Палм-Джумейре – искусственно созданном острове в форме пальмы. Сейчас такое жилье стоит 450 тысяч евро.

Эта квартира не внесена в его декларацию. Найти информацию о ней расследователям удалось благодаря доступу к иностранным базам недвижимости.