Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе обезврежена международная банда похитителей людей

24.12.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе обезврежена международная банда похитителей людей

В Мариуполе в ходе многоэтапной спецоперации СБУ нейтрализовала международную криминальную группировку, которая похищала людей и заставляла их заниматься наркоторговлей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.
Уголовники терроризировали и запугивали жителей региона разбойными нападениями и вымогательством денег. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги.
Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тысяч доларов США. Задержано двух организаторов банды при получении части денег от потерпевшего.
Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.



Теги: Донбасс, Мариуполь, банда, СБУ, похититель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх