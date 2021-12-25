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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ

25.12.2021 10:00
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Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось запрещенное вооружение. Ранение получил украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 25 декабря.
Так, в направлении Новозвановки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки – из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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