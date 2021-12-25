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В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-19
В Селидовской центральной городской больнице, оказывающей помощь инфицированным COVID-19, установили кислородную станцию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Медучреждение с начала пандемии стало одним из опорных заведений здравоохранения Донецкой области и базой для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.
В рамках областной программы здесь появилась кислородная станция, предназначенная для получения чистого кислорода высокой концентрации из обычного атмосферного воздуха. Он необходим для лечения и профилактики заболеваний, связанных с нарушением дыхательной системы, в частности при тяжелой форме COVID-19.
Ранее кислород в Селидово возили из Краматорска, а теперь в центральной городской больнице есть собственная станция, которая вскоре будет введена в эксплуатацию.
Теги: Донбасс, Селидово, кислород, COVID-19
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