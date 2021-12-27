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В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир
Минреинтеграции планирует объявить 2022 год годом жилья для внутренне перемещенных лиц и обеспечить выделение 3000 квартир. Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявила вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Лишь 12% из числа внутренне перемещенных лиц имеют собственное жилье. Остальные - либо арендуют, либо живут у родственников, либо решают вопросы иным образом. И это очень большая проблема. Да, темпы обеспечения жильем в 2021 году в разы выше, чем в 2019-м. Но это очень мало по сравнению с потребностью. Поэтому мы сейчас идем на то, чтобы 2022-й объявить годом жилья", - заявила она.
Министр сообщила, что в решении жилищной проблемы Украине помогают правительства стран-партнеров - Германии, Канады, США, Великобритании, Турции.
"Турция помогает и хочет построить 500 квартир для внутренне перемещенных лиц из числа крымских татар, а также военнослужащих-АТОшников из внутренне перемещенных лиц. И это очень хорошо, мы сейчас прикладываем достаточно усилий, чтобы уже в 2022 году такое строительство началось. Потому что эта тема уже 2 года длится", – дополнила Верещук.
Она напомнила, что на жилищные программы в бюджете Минреинтеграции на 2022 год предусмотрено 120 млн. грн.
"Плюс, и здесь я благодарю президента Украины, который услышал, насколько важна и срочна потребность в жилье именно внутренне перемещенных лиц, и объявил, что 20 млрд грн из госбюджета будет зарезервировано под ипотечно-кредитные программы для ВПЛ из государственных служащих, учителей, врачей, библиотекарей и т. д. Это также поможет решить и кадровый вопрос, потому что те же Донецкая и Луганская области страдают из-за отсутствия квалифицированного, например, медицинского персонала и если бы человек знал, что он получит ипотечный кредит под 3% на жилье в Луганской и Донецкой областях, конечно, он сделает выбор в пользу этих регионов. И сейчас мы ищем механизм, и до конца января мы его найдем", - рассказала министр.
Минреинтеграции поставило цель – обеспечить переселенцам 3000 квартир в следующем году.
"Посмотрим, как получится, потому что если 500 квартир переселенцы получат с помощью Турции, то остальные 2500 – это нужно еще наработать", – подытожила Верещук.
Теги: квартиры, новый год, переселенцы
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