С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы

28.12.2021 10:00

"Власти" ОРДО ввели новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги по содержанию домов, они начнут действовать с 1 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" самопровозглашенной "республики".

"С 1 января 2022 года в республике вводятся новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, - сказано в сообщении. - В среднем общее увеличение стоимости "коммунальной квитанции" составит порядка 17%".

Уточняется, что для населения тариф на водоснабжение составит 25,02 руб. за кубометр (действующий тариф - 21,20 руб.), на услуги центрального водоотведения – 11,61 руб. за кубометр (сейчас - 9,84 руб.), централизованное отопление - 14,76 руб. за квадратный метр в месяц на протяжении всего года (сейчас – 12,51 руб.), на электроэнергию – 1,56 руб. в случае потребления до 150 кВт*ч и 2,12 руб. при потреблении от 150 до 800 кВт*ч – 2,12 руб. (сейчас – 1,20 руб. и 1,63 руб. соответственно), на услуги горячего водоснабжения – 77,67 руб. за кубометр (сейчас – 65,82 руб.).

"Кроме того, установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1. Обращаем внимание, что стоимость природного газа и тариф на услуги по вывозу ТБО остаются без изменений", - подчеркнули в правительстве.

Там заверили, что в условиях повышения в 2022 году пенсий и зарплат доля средней "коммунальной квитанции" в совокупных доходах семей со средней заработной платой останется на прежнем уровне – 8%.